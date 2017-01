Dank an Ehrenamtliche

Hoppenstedt begrüßt Langenhagener in Berlin

Langenhagen. 50 Bürger aus Langenhagen folgten der Einladung des CDU-Wahlkreisabgeordneten Hendrik Hoppenstedt, um sich über seine politische Arbeit im Bundestag zu informieren. Zu Hendrik Hoppenstedts Gästen gehörten Mitglieder des Repair Treff, der DLRG und Mitarbeiter der Tafel.Einen der Höhepunkte des dreitägigen Aufenthalts in der Bundeshauptstadt bildete eine Führung durch das Bundeskanzleramt. Zudem besuchten die Gäste das Bundesverkehrsministerium, die CDU-Bundesgeschäftsstelle und die Dauerausstellung „Alltag in der DDR“. Einen Überblick über die Hauptstadt erhielten die Teilnehmer bei einer Stadtrundfahrt, die sich an politischen Gesichtspunkten orientierte.Wie die parlamentarische Arbeit funktioniert, erfuhren die Gäste bei einer Besichtigung des Plenarsaals, ehe ihr Bundestagsabgeordneter sie zum persönlichen Gespräch begrüßte. Dabei berichtete Hendrik Hoppenstedt von seinen Aufgaben als Abgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses. Die politisch interessierten Gäste diskutierten daraufhin ausgiebig mit Hendrik Hoppenstedt über die Frage der aktuellen Gefährdung durch Terroristen, ob die Gesetzeslage eine Änderung erforderlich mache und welche Folgen der Föderalismus auf die Gefahrenabwehr habe. Vor allem dankte Hendrik Hoppenstedt den Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement. Mit der Einladung nach Berlin wollte er dies besonders würdigen.