Das ganze Haus macht mit

Modenschau bei famila am Donnerstag, 6. April

Langenhagen (ok). Modenschau bei famila an der Hans-Böckler-Straße in der Textilabteilung am Donnerstag vor Ostern. Präsentiert wird am 6. April um 13, 15 und 17 Uhr die neueste Frühjahrskollektion im Retro-Style. Vertreten sein werden bekannte Marken wie Stooker Brands, die Katag AB oder auch Schuhhamm. Außerdem auf dem Programm: ein musikalischer Live-Act mit Tommy Nolen. Das Ganze wird eine richtige Gemeinschaftsaktion des Hauses: Café Engelke ist unter anderem für die kulinarische Versorgung zuständig. Und die kann sich wirklich sehen lassen: Indianer-Lachs, Käsespezialitäten, Westernsteaks, Kaffee & Kuchen, Säfte und vieles mehr. Friseur Klier übernimmt das Schminken der Models. Und wem die Kollektion gut gefällt, der kann auch gleich seinen Einkaufsbummel starten. Es lohnt sich, denn ab einem Warenwert von 66 Euro gibt es eine Gutschrift über fünf Euro, 20 Prozent auf die Schuhe.