„Das kleine Format“ als Markenzeichen

Galerie Depelmann eröffent am 1. Juni neue Ausstellung im Rathaus

Langenhagen (kr). Mit einer ganz besonderen Ausstellung im Rathaus Langenhagen veranstaltet die Galerie Depelmann am Freitag, 1 . Juni, den Auftakt zu ihrem 40-jährigen Bestehen in diesem Jahr. Die bunte Schau läuft unter dem Motto „Das kleine Format“ und ist längst zu einem wichtigen Markenzeichen der Galerie geworden. Kaum zu glauben: Die ebenso tolle wie spontane Idee, die hinter dem Motto steht, war Galerist Hargen Depelmann bereits vor 25 Jahren gekommen und wirkt heute frischer den je. Andere Galerien haben versucht, dieses Konzept zu kopieren, doch es blieb bei den Versuchen. Depelmanns bundesweiter Verkaufsschlager blieb in seiner konsequenten Ausführung unangetastet. Hargen Depelmann erinnert sich noch gut an das Jahr 1993, als er seine spezielle Idee angeschoben hatte: „Wir baten alle Künstler unserer Galerie, Arbeiten im Motiv von 20 x 20 cm anzufertigen,nach Blieben auf verschiedenen Untergründen und in verschiedenen frei gewählten Techniken. Es sollten preisgünstige Arbeiten, werden ideal auch für Jüngere zum Auf- und Ausbau einer Sammlung.“ Der Erfolg daure nicht nur an, so betonte Depelmann, die Idee habe immer mehr Liebhaber gefunden. Die Abmessungen der gleich gestalteten wertigen Rahmen belaufen sich auf etwa 40 Zentimetern, die einzelnen Werke der umfangreichen Kollektion lassen sich sehr gut kombinieren. Alle Bilder verfügen über versiegeltes Glas und sind signiert.Die Ausstellung, die von Bürgermeister Mirko Heuer um 18 Uhr eröffnet wird, ist noch bis zum 29. Juni im Rathaus zu sehen. Die eigentliche Geburtstagsfeier geht am Sonntag, 17. Juni, in den Räumlichkeiten der Galerie an der Walsroder Straße über die Bühne. Auf das Jubiläumsprogramm und die vielfältigen Aktivitäten der international renommierten Galerie, verbunden mit dem alljährlichen „Skulpturensommer“, geht das Langenhagener Echo ausführlich in seiner Ausgabe vom 13. Juni ein.