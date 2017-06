Fotoausstellung im Flughafen

Langenhagen. Noch bis 20. August zeigt eine Fotoausstellung „Das Lächeln der Welt“ in allen Facetten - eine Ausstellung der Flughafen GmbH in Kooperation mit Cewe Print. Zu sehen sind Portraits, Panoramen und Naturschauspiele rund um den Globus. 50 Fotografen haben dafür die schönsten Momente auf ihren Reisen eingefangen.Die Ausstellung ist Teil der Erlebnisausstellung Welt der Luftfahrt, die montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat. Der Flughafen bietet zudem mit der Aussichtsterrasse oder Flughafenführung mit Besuch bei der Feuerwehr nach Absprache Programm für die Ferien.