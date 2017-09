Das Mini-Abzeichen für die Jüngsten

Kinder sollen an das Thema Bewegung herangeführt werden

Krähenwinkel (ok). Die Motorik – für viele Kinder heutzutage ein Problem. Um die Jüngsten an das Thema Bewegung und die Übungen des regulären Sportabzeichens heranzuführen, hat der Landessportbund jetzt das so genannte Mini-Abzeichen ins Leben gerufen. Alle G-Jugendteams des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide waren vor den Sommerferien mit von der Partie, stellten sich dem Parcours, der doch recht anspruchsvoll war. Werfe, Laufen, Krabbeln, Hangeln und Purzelbaum schlagen war unter anderem angesagt. Jetzt war die UVergabe der Urkunden im Klubheim. Und ala Belohnung gab es auch noch etwas Süßes.