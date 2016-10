Desimo gastiert am 5. und 6. November in Godshorn

Godshorn. Gleich an zwei Abenden gastiert Desimo (Detlef Simon) auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings Godshorn in der Godshorner Kirche. Am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, jeweils um 20 Uhr stellt Desimo sein neues Programm „ Wahnhinweise - Skurril ist das neue Normal“ vor. Glauben Sie niemandem – schon gar nicht sich selbst! Sicher ist an diesem Abend: Auf Irritation folgt Erkenntnis, auf Brillanz folgt Unsinn, auf Las Vegas folgt Yoga, auf Lachen folgt Staunen. Denn während seiner außergewöhnlichen Show geht Desimo mit uns einen deutlichen Schritt weiter als in seinen bisherigen vier Solo-Programmen: Der sympathische Entertainer verbindet seinen feinen, durchaus politischen Humor mit unfassbaren (mental-)magischen Momenten. Und er macht sich seine Gedanken. Obwohl – eigentlich macht er sich unsere Gedanken. Oder - denken wir letztendlich seine? Mit Witz, Charme, Geist, Esprit und quasi ganz nebenbei beeindruckender Zauberkunst entdecken wir mit Desimo unseren Alltag neu: Skurril ist das neue Normal. Dieser fabelhaft sinnverdrehende Abend mit Wohlfühleffekt ist fast schon eine entspannte Alternative zum Auswandern...Schon in der Pause diskutieren die Zuschauer intensiv über das Erlebte, denn Sie spüren: Die wahre Magie liegt in ihnen selbst. Der tief berührende Schluss hinterlässt offene Münder und ein sprachlos-begeistertes Publikum.Und so denken am Ende viele Gäste: „Das glaube ich jetzt aber nicht!“ Deshalb rät Desimo dringend, auch dabei zu bleiben. Glauben Sie nicht alles. Sonst werden Sie gnadenlos manipuliert. Und das macht erschreckend viel Spaß!In der Vorverkaufsstelle Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt Godshorn, sind für den 5. November noch wenige Restkarten und für den 6. November Karten zum Preis von 17 Euro erhältlich.Einlass ist jeweils um 19 Uhr.