Das Programm steht

Feuerwehr feiert am Sonnabend auf der Godshorner Hauptstraße

Godshorn (ok). Die Hauptstraße in Godshorn wird zwischen Le-Trait-Ülatz und Am Moore am Sonnabend, 12. August, von 12 bis 20 Uhr gesperrt und zur Partymeile. Die feierliche Eröffnung ist von 12 bis 12.30 Uhr, von 12.30 bis 13 Uhr laufen Ansprachen. Ein Konzert des Fanfarenzuges geht von 13 bis 14 Uhr über die Bühne. Zwischen 14 und 15 Uhr stellt sich die Stadtfeuerwehr unter anderem mit einer Modenshow vor. Das Bläserkorps Godshorn spielt zwischen 15 und 16 Uhr auf, ehe die Band Borderline zwischen 17 und 19 Uhr auftritt.