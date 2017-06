Das Wissen weitergeben

Region lädt zur Tagung ein

Region. Wie lässt sich vorhandenes Wissen im Unternehmen strategisch nutzen? Antworten auf diese Frage bietet die Fachtagung Wissensmanagement, zu der die Region gemeinsam mit der Gesellschaft für Wissensmanagement alle Interessierten für Donnerstag, 31. August, von 11 bis 16.30 Uhr, in das Haus der Region (Raum N001), Hildesheimer Straße 18 in Hannover, einlädt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung bis 25. August wird gebeten: E-Mail beschaeftigungsfoerderung@region-hannover.de.Der Bedarf an strategischen Konzepten für systematischen Wissenstransfer wächst. So schnell und umfassend, wie sich Produktions- und Arbeitsprozesse derzeit verändern, so unerlässlich ist es für Unternehmen, Methoden zur kreativen Entwicklung und Vermittlung von Wissen zu entwickeln. Nur wer Wissen strategisch zu nutzen weiß, stellt die Entwicklungsprozesse im Unternehmen auf eine innovative und zukunftssichere Basis. Die Fachtagung ermöglicht den Austausch über praxiserprobte Lösungen bei der Umsetzung von Wissensmanagement in Unternehmen.Das Programm zur Tagung ist abrufbar unter: www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/fachtagungwissen.