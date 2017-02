Das Zweite Pflegestärkungsgesetz

Senioren- und Pflegestützpunkte der Region bieten kostenlose Vorträge vor Ort an

Region Hannover. Ab 1. Januar 2017 sind große Teile des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft getreten. Die neuen Gesetze bringen einige Veränderungen mit sich. Dazu bieten die Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover kostenlose regionsweite Vorträge für alle Betroffenen und Interessierten an: Worauf muss man sich bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit ab dem kommenden Jahr einstellen? Welche Lebenslagen werden zur Feststellung einer Pflegebedürftigkeit geprüft? Wie kann man sich darauf vorbereiten und was muss beachtet werden, wenn schon eine Pflegestufe besteht? Welche Leistungen gibt es ab 2017?In Langenhagen beraten die Mitarbeiterinnen der Senioren- und Pflegestützpunkte im Februar rund um die Änderungen im Pflegestärkungsgesetz II am Montag, 20 Februar, 17.30 Uhr, Rathaus Langenhagen, Marktplatz 1, 30853 Langenhagen. Außer den Vorträgen informieren und beraten die Mitarbeiterinnen außerdem in den Senioren- und Pflegestützpunkten persönlich während der Öffnungszeiten. Weitere Informationen, auch zu allen Fragen rund um die Pflege, geben gern die Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Pflegestärkungsgesetz gibt es zusammengefasst im Internet auf hanover.de: www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Senioren/Pflege-Betreuung/Fragen-und-Antworten-zum-zweiten-Pflegestärkungsgesetz.