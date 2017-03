Den letzten Feinschliff geben

VHS-Schülerkurse für Zehntklässler und Abiturienten

Langenhagen. Als Feinschliff vor den Abschlussprüfungen bietet die Volkshochschule in der zweiten Woche der Osterferien Wiederholungskurse für Zehntklässler in Englisch und Mathematik an. Im Englisch-Kursus sind noch wenige Plätze frei, für den bereits ausge­buchten Mathe-Kursus wird bei Bedarf ein Zusatzkursus eingerichtet.Englisch-Wiederholungskursus; Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, 9 bis 12.15 Uhr; Mathe-Wiederholungskursus; Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, 15 bis 18.15 Uhr. Das Kursentgelt inklusive Unterrichtsmaterial beträgt jeweils 40 Euro.Als Vorbereitung für schriftliche Abiturprüfung in Mathematik bietet die VHS außerdem am 8. und 22. April ein Vorbereitungsseminar für das grundlegende Anforderungsniveau und am 29. April ein Aufbauseminar für das erhöhte Anforderungsniveau an. Das Entgelt hierfür beträgt 40 und 48 Euro. Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäfts­stellen im Eichen­park und im Treffpunkt persön­lich, schrift­lich, per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) oder per Fax (73 07-97 18) entgegen. Informationen sind unter der Telefonnummer (0511) 7307- 97 08 erhältlich.