"Den Übergang sanft gestalten"

Sieben Christdemokraten suchen Schulterschluss mit SPD

Langenhagen (ok). Sieben CDU-Ratsmitglieder suchen den Schulterschluss mit der SPD. Andreas Friedrich, Dietmar Grundey, Uwe Gülke, Claudia Hopfe, Heinz Schaper, Horst-Dieter Soltau und Gabriele Spier haben beantragt, die Voraussetzungen für den Weiterbetrieb der Förderschule Langenhagen bis 2028 zu schaffen. Durch die Änderung des Schulgesetzes haben Kultusminister Grant Hendrik Tonne und die rot-schwarze Landesregierung jetzt den Weg dafür geebnet. Der Antag steht am nächsten Montag, 5. März, auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses. Die Regionsabgeordnete Claudia Hopfe argumentiert: "Wir möchten die Chance, den Übergang der Förderschüler Lernen in den Regelschulalltag sanft zu gestalten, ergreifen. Der Weiterbetrieb der Pestalozzischule bis 2028 gibt den nötigen zeitlichen Freiraum, umd die bisherigen Erfahrungen mit Inklusion zu verarbeiten und entsprechende Konzepte für die Zukunft zu erstellen. Wir wissen um die derzeit schwierige Raumsituation der Pestalozzischule, sind aber zuversichtlich, hier eine Lösung zu finden." Claudia Hopfe verweist auf finanzielle Mittel für den Weiterbetrieb der Förderschulen Lernen sowie die Ausstattung der Schulen mit entsprechenden Mitteln, die im Nachtragshaushalt der SPD/CDU-Landesregierung vorgesehen seien.