IGS-Kursus "Darstellendes Spiel" bei Theaterfestival dabei

Langenhagen. Im Märchenwald war der Teufel los. Alles lief aus dem Ruder. Die Prinzessinnen warteten verzweifelt auf ihren Prinzen, die Stiefmütter saßen frustriert in ihrer Selbsthilfegruppe und auch die drei kleinen Schweinchen kamen auf dumme Ideen. Das Problem: Niemand liest mehr im Märchenbuch. Die Figuren können ihren Bestimmungen nicht mehr nachgehen und es entwickelt sich aus Langeweile, Frust, Ungerechtigkeit und Neid eine Rebellion. Der Kurs "Darstellendes Spiel" der IGS Langenhagen hat in diesem Jahr den Zuschlag bekommen, am Theaterfestival "Jugend spielt für Jugend" teilzunehmen und wird am Montag, 18. Juni, das Stück "Der Aufstand der Stiefmütter" im Ballhof zwei präsentieren. jetzt wurden zwei öffentliche Proben in der Aula des Schulzentrums gezeigt, die vom Publikum mit großer Begeisterung honoriert wurden. Das Ensemble des zwölften Jahrgangs zeigte eine professionelle Bühnenpräsenz und fiebert nun dem großen Auftritt vor internationalem Publikum entgegen.