Der Deutschen liebstes Getränk

Alles rund um das Thema Kaffee bei famila

Langenhagen (ok). Kaffee ist eine Wissenschaft für sich. Und sei entgegen landläufiger Meinung gesund, weiß Alexander Nass aus der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Das Unternehmen hatte jetzt zu einer Genussreise in den famila-markt an der Hans-Böckler-Straße eingeladen. Verkostung stand genauso auf dem Programm wie ein kleiner Vortrag aus der Welt des Kaffees. So erfuhren die Teilnehmer unter anderem, dass Kaffee zu 94 Prozent aus Wasser besteht. Bei schonenden Temperaturen langzeitgeröstet sei Kaffee sehr gesund.162 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Schnitt pro Jahr. Zum Vergleich: Was Wasser angeht, sind es 144, bei Bier 107. Etwa 40 Sorten hat die Kaffeemanufaktur im Angebot – Teilnehmer des Workshops konnten exotischere Marken aus Brasilien, Indien und Äthiopien testen.