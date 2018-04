Neue Kulturgruppe Wiesenau trifft sich im Kunstverein

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH startete im März ein neues Angebot für Kulturbegeisterte, da traf sich erstmals die neue „Kulturgruppe Wiesenau“. Die Idee ist aus der Arbeitsgruppe „Freizeit und Begegnung“ entstanden. In dieser AG planen Bürgerinnen und Bürger Angebote und Aktionen in und für Wiesenau und möchten vor allem eins: Die Menschen zusammen bringen!Und die Idee ist ganz einfach: Menschen, die sich für diese Themen wie Kunst, Literatur, Vorträge oder Ähnliches interessieren, treffen sich und planen gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und Besuche von Veranstaltungen in Langenhagen, Hannover oder ganz wo anders. Die Vorstellung ist, dass die Gruppe sich selbstständig organisiert und gemeinsam interessante „Kulturthemen“ genießt. Denn in der Gruppe macht das nicht nur mehr Spaß als alleine oder zu zweit, sondern man findet den Austausch mit Gleichgesinnten.Am Donnerstag, 26. April, trifft sich die Gruppe im Langenhagener Kunstverein und freut sich über Interessierte, die sich ebenfalls die aktuelle Ausstellung „Der erweiterte Blick - The Extended View“ anschauen möchten. Martin Giesecke- Ehlers wird die Gruppe durch die Ausstellung führen. Anschließend klingt der Abend bei Wein und Wasser aus.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.