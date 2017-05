Der große Auftritt von Emma und Paul

Sommerfest in der Paulusgemeinde am Freitag, 9. Juni, ab 15 Uhr

Langenhagen (ok). Es ist einer der Höhepunkte der Visitationswoche und auch der Premierenauftritt der beiden Maskottchen des Familienzentrums, den beiden selbstgebastelten Klappmaulpuppen „Emma und Puppen“. „Unser Sommerfest soll die ganze Familie ansprechen“, sagt Koordinatorin Anke Kappler. Viele tolle Aktionen warten am Freitag, 9. Juni, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände an der Hindenburgstraße 85. Hüpfburg, Schatzsuche, Kinderschminken, Spiel- und Bastelaktionen, Kaffee und Kuchen mit Musik. Der Organist im Ruhestand, Hans-Jürgen Ulrich, sorgt mit Kaffeehausmusik für dier Die Koordination der beiden Kirchengemeinden soll übrigens beibehalten werden, das sei ein Konzept, das sich bewährt habe. Alle sind sich einig: Durch zwei Standorte sind wir stark.“ Für das Angebot sucht das Familienzentrum nach Ehrenamtlichen und Honorarkräften, die gern engagieren möchten. Es gibt auch noch Plätze in den Babysitterkursen. Oder es wird ein qualifizierter Babysitter gesucht – einfach anfragen unter info@emma-und-paul.com oder unter der Nummer (0157) 84 81 20 71. Weitere Informationen unter der www.emma-und-paul.com. Die Arbeit des Familienzentrums wird übrigens durch Spenden unterstützt. Und: Koordinatorin Anke Kappler bietet montags in der Hindenburgstraße 85 und dienstags in der Ringstraße 11A eine offene Sprechstunde an, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr.