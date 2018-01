Der letzte Auftritt der Pastoren

Musikensembles verabschiedeten Dorothee und Claus Venz beim Jahres-Dank-Essen

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Nach dem ersten Teil des musikalischen Menüs kam der kulinarische Hauptgang. Das Jahres-Dank-Essen für die Ehrenamtlichen der Matthias-Claudius-Gemeinde garnierten sowohl der Posaunenchor als auch der Gospelchor „Voices of Joy“ mit ihren Klängen. Der Termin war einer der letzten offiziellen Auftritte des Pastorenehepaares Dorothee und Claus Venz, das die Gemeinde im Norden Langenhagens nach acht Jahren verlassen und in den Kirchenkreis Nienburg gehen wird. Die offizielle Verabschiedung findet am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Und auch Diakonin Isabel Watral orientiert sich beruflich um, hat einen neuen Job in Laatzen. Sie wird in einem Jugendgottesdienst am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Matthais-Claudius Kirche verabschiedet.