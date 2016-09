Der Pokal ist weg

Godshörnchenturnier künftig nur noch alle zwei Jahre

Godshorn (ok). Der Wanderpokal für "Ball über die Schnur", der traditionell beim Godshörnchenturnier verliehen wird, ist weg. Und niemand weiß, wo er abgeblieben ist. Alles Teams sind aufgefordert noch einmal intensiv zu suchen. Dafür haben sie jetzt sogar zwei Jahre Zeit, denn das Turnier soll jetzt nicht mehr jährlich stattfinden. Der Organisationsaufwand sei einfach zu groß gewesen. Die Platzierungen in diesem Jahr an der Grundschule Godshorn: Ball über die Schnur – Grundschule Engelbostel vor IGS Süd und Grundschule Godshorn; Fußball – Friedrich-Ebert-Schule vor Hermann-Löns-Schule und Grundschule Godshorn.