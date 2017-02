MTV Engelbostel-Schulenburg kooperiert mit dem Kinderladen

Engelbostel. Es geht wieder los… der Kinderladen Engelbostel kommt gerne in die Turnhalle der Grundschule Engelbostel. Die Trainerin Regina Reimers-Schlichte ist mit dem Bufdi Irsat Cicek schon aktiv gewesen, bevor die drei bis sechsjährigen Kinder mit ihren Erziehern umgezogen in die Turnhalle flitzen. Dort steht ein Bewegungsparcours aus Seilen, Bänken zum Balancieren, Ringe zum Schaukeln und vieles mehr für die Kinder bereit. Es wird immer mit dem Aufwärmtanz gestartet. „Der Schütteltanz kommt gut an und die Kleinen machen immer gerne mit und haben hier viel Spaß“, stellte die C-Trainerin Reimers-Schlichte fest. Der MTV Engelbostel-Schulenburg zeigt so den Kleinsten schon die Sportmöglichkeiten, die der Sportverein in der Altersgruppe anbieten kann. Fußball, Tennis und Kinderturnen werden mehrfach ausprobiert. Einige der 18 Kinderladen-Kinder sind schon aktiv im Sportverein. Das Erziehergespann und auch die Elternschaft stehen hinter der tollen Aktion und eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Kinderladen Engelbostel und dem MTV ist schon beschlossene Sache.