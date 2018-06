Der Teamspirit stimmte offensichtlich

Nils Müller Bester mit einem Notendurchschnitt von 1,0

Langenhagen (ok). Lernen und weiterlernen. Und das ein Leben lang. Das führte der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne den etwa 180 Schülern vor Augen, die jetzt die zehnte Klasse an der IGS Langenhagen erfolgreich absolviert haben. Für sie alle ist es das Ende des erstes Schulabschnitts – sie verlassen die Integrierte Gesamtschule mit dem erweiterten Sekundarabschluss I, dem Realschulabschluss oder dem Hauptschulabschluss. Nach einer originellen Rede des Schulleiters Timo Heiken, in der er auf das spezielle Mixtape und die Mischung in der Schule zu sprechen kam, war Jahrgangsleiter Marian Gongola an der Reihe. Der Fußballfan hatte die Fußball-WM in Russland bei seiner Rede vor dem geistigen Auge, verglich die einzelnen Klassen mit Fußball-Teams und ging auf den Mannschaftsgeist ein. Der schien in dem Jahrgang sehr gut gewesen zu sein, wie die gelungene und originelle Abschlussfeier deutlich machte. Jahrgangsbester war Nils Müller aus der 10.4 mit einem Notendurchschnitt von 1,0..Die Absolventen im Einzelnen:Klasse 10/01: Brahim Bero, Christoph Bierwisch, Maleen Bohne, Salih Colpan, Vanessa Dermaku, Leon Drebber, Emily Chiara Farese, Fabian Feldmann, Bilcan Göcmen, Paula-Marie Hallensleben, Nicolai Hauton, Luca Andrea Herrero Marcos, Stina Hormann, Benita Kraege, Clara Helene Lochstampfer, Emilia May, Ribanna Negelmann, Julienne Oehlrich, Adem Özmen, Sina Ohlendorf, Cihad Oppermann, Cedric Peters, Emma Schedl, Lasse Schuhmann, Mandy Schulze, Dana Sommer, Hannah Marleen Ulrich, Gina Vesper, Moritz von Frajer.Klasse 10/02: Richy Kathleen Aziadou, Lucas Burgath, This Damerow, Serhat Demir, Jona Falkewitz, Nerea Garcia Simon, Nicolas Haase, Malte Benedikt Hesse, Mirsim Kacorraj, Emely Kawall, Oliver Korneluk, Emely Kubsch, Robin Lichterfeld, Julia Lorenzen, Vincent Meier, Kristin Meyer, Finn Ole Möhring, Salem Nazir, Marvin Pätzold, Laura Paldino, Justin Rebig, Alexandra Rühl, Leonie Schneider, Till Stahlhut, Jennifer Stevens, Nina Stumm, Didem Sulan, Michael Swiderski, Kinga Thimm, Thore Tospann.Klasse 10/03: Finn Asmussen, Carina Bethke, Gregor Bierwisch, Christopher Bugs, Alexander Dering, Fabian Erbrich, Niklas Feldmann, Johanna Harbrecht, Anna Leonie Herrmann, Tim Horn, Elliot Johnson, Finn Jüngling, Lea-Louisa Kaatze, Hannah Koszewski, Gianni Krause, Julia Lehnhoff, Talissa Nicht, Ahmed Özdemir, Marlene Pieper, Jonas Planke, Vitali Runge, Jonathan Sawatzki, Saskia Simmich, Jonathan Raphael Söhngen, Rula Sowada, Jana Stahlhut, Lena Suslik, Sinan Vorbeck.Klasse 10/04: Pia Asmussen, Nick Betz, Liliana Marie Bork, Angelina Brabec, Anis Derouiche, Annika Helene Eilhardt, Dorian Faust, Oscar Cornelius Frenkel, Daniel Harlanov, Jolina Herzog, Edis Isljami, Thore Krebs, Noelle Kuklis, Lara Lohoff, Zuzanna Matuszak, Mette Milark, Caren Müller, Nils Müller, Deyan Özdemir, Nele Reuter, Bennet Schmidt, Collin Schmökel, Leonora Selmani, Imran Skoray, Luna Ellice Steege, Noura-Barro Tangara, Valentin von Badewitz, Hanna Willig, Kim Sophie Zweigait.Klasse 10/05: Thies Armbruster, Jamie Dawson Asher, Luca Bär, Natalia Böhme, Finn Carus, Yasemin Deveci, Janine Franke, Pascal-Niclas Giesmann, Jana Luisa Görsch, Nabil Hakim, Julia Henke, Anh Viet Ho, Lea-Catharina Holz, Mara Johanna Knoche, Björn Kruck, Niklas Lier, Tim Daniel Meyer, Fatima Mraich, Hannah Olding, Panthea Poersch, Daniele Rizzo, Carla Elisa Schappert, Timon Schebek, Sophie Schmidt, Tarek Schneider, Luca Segreff, Taha Skoray, Emma Louise Smith, Kristian Stefanoski, Binnaz Topal.Klasse 10/06: Dilan Alin, Clara-Marie Dehnbostel, Lisa Michelle Dikty, Alina Dubiel, Hevin Ediz, Felix Fernandez Rodriguez, Simon Ganteföhr, Clara Giesche, Marvin Gundlach, Jonas Hannemann, Rieke Haster, Mara Herschel, Imen Jasmin Iden, Julian Marks, Sarah Meier, Marian Menon, Luca Tim Mertens, Maximilian Mietzner, Lena Rike Perkuhn, Tim Rößler, Lukas Rühmkorf , Sophie Sassenberg, Paula Schlager, Karl Sommer, Ozan-Kagan Tasdemir, Annemieke Thürnau, Aischa Tomaszewski, Jacob Trapp, Renzo Uckert, Lena Sophie Wilke.