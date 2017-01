"Der Traum vom eigenen Film"

Bewerbung für "Junge Filmschule" läuft

Region. Den eigenen Film auf einer Kinoleinwand sehen und zur Premiere über den roten Teppich schreiten – ein Traum vieler Jugendlicher. Mit der "Jungen Filmschule" der Region kann dieser Traum Wirklichkeit werden: Die Workshop-Reihe, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren richtet, geht in die vierte Runde. Bewerbungsschluss für alle Nachwuchstalente ist der 15. Februar.Attraktiv, exklusiv und intensiv: Das sind die Schlagworte der "Jungen Filmschule". Die jungen Bewerber, die für die Teilnahme an der Filmschule ausgewählt werden, dürfen sich auf eine intensive Betreuung freuen. Erfahrene Profis aus der Filmbranche, vom Drehbuchautor und Regisseur, über Kameramann und Cutter bis zum Toningenieur, vermitteln in insgesamt sieben Workshops die Grundlagen des Filmemachens. In diesem Jahr werden wieder alle Teilnehmer und deren Eltern zu einem exklusiven Kick-Off-Abend eingeladen, der am Vorabend der ersten Workshop-Reihe stattfindet. Während und nach den Intensiv-Workshops produzieren die acht Nachwuchs-Filmteams einen eigenen Kurzfilm, der seine Premiere bei einem internen Kurzfilm-Festival im Kino Hochhaus-Lichtspiele feiert und bei der Hannover Filmklappe nominiert wird.„Die Filme, die innerhalb der Filmschule entstehen, sind meistens auch bei überregionalen Filmfestivals sehr erfolgreich“, sagt Uwe Plasger, medienpädagogischer Berater und Organisator der "Jungen Filmschule". Wichtig ist ihm, dass die jungen Filmcrews bis zur Fertigstellung ihres eigenen Films eng von den Profis begleitet werden, „um ihnen damit den Gang über den roten Teppich bei Nachwuchsfilmfestivals zu ebnen“. So bietet das Team um Plasger den Teilnehmern eine Beratung auch in der Zeit zwischen den Workshops, was insbesondere bei der Drehbuchentwicklung wichtig sei, sowie die exklusive Nutzung von speziellem Filmequipment des Medienzentrums und dessen Studio.Damian Schipporeit, Regisseur aus Hannover, begleitet als Dozent zwei Workshops, in denen es zum einen um die Produktion der Kurzfilme mit kleinem Budget und zum anderen um die Montage geht. Der Hannoveraner Filmautor Ulrich Klingenschmitt wird den Blick der Schüler auf das Drehbuch schärfen. Auch der Filmemacher und Fotograf Martin Bargiel konnte wieder als Dozent gewonnen werden und wird den Schwerpunkt seiner Workshops auf das Thema Bildgestaltung legen. Zum Thema Ton bekommen die jungen Filmemacher spannendes Insiderwissen vom Wolfenbütteler Toningenieur Henrik Cordes. Das Equipment für die Produktion der Filme wird vom Medienzentrum gestellt – von der Kamera über Licht und Ton bis hin zum Arbeitsplatz für den Schnitt.Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, Veranstaltungsort ist das Studio des Medienzentrums der Region Hannover, Altenbekener Damm 79, in Hannover. Die Workshops finden zwischen März und Mai an sieben Samstagen von 10 bis 16.30 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung ist auf der Internetseite www.mzrh.de möglich.