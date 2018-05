MS-Selbsthilfegruppe stellt sich am Mittwoch, 30. Mai, im CCL vor

Langenhagen (ok). MS – eine Abkürzung für Muskelschwund und ein Schicksal, das unweigerlich im Rollstuhl endet? „Das denken Viele, die nicht direkt betroffen sind“, sagt Wolfgang Holz von der MS-Selbsthilfegruppe in Langenhagen. Aber sie liegen völlig falsch: Denn MS steht für Multiple Sklerose – eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die bei Jedem völlig unterschiedlich und oft in Schüben verläuft und mit Erschöpfungszuständen einhergeht. Deshalb wird MS auch die „Krankheit der 1.000 Gesichter“ genannt. „Ein schwankender Gang heißt eben nicht immer, das Jemand betrunken ist“, weiß Anja Grau, Referentin beim Landesverband Niedersachsen. Für MS bestehe eine genetische Veranlagung, den Virus habe aber Jeder in sich. Die Frage sei eben nur, ob die Krankheit ausbreche. „Jede chronische Erkrankung ist schlimm. Manchmal geht es Schlag auf Schlag“, sagt Anja Grau. Die Angst sei dann schwer zu nehmen. 15.000 Erkrankte gibt es in Niedersachsen. „Der Weg ist lang“, weiß Uschi Pape, zehn Jahre habe es gedauert, bis bei ihr die Krankheit diagnostiziert worden sei. Nächsten Mittwoch, 30. Mai, ist Welt-MS-Tag, und die Selbsthilfegruppe wird sich dann mit großer Unterstützung der Centermanagerin Angelika Kramm zwischen 9 und 20 Uhr mit einem Infostand vor dem REWE-Markt im CCL präsentieren. Das treffende Motto des Tages lautet "Unheilbar optimistisch" Mit einem Glücksrad und auch einem Rollstuhl, der übrigens auch im Centermanagement gegen Abgabe eines Pfand ausgeliehen werden kann. Und MS werde eben auch oft mit einer Sensibilisierungsstörung verbunden, es falle sogar schwer, eine Schleife zu binden. Mit Handschuhen können gesunde Besucher das am 30. Mai selbst einmal ausprobieren. „Vor allen Dingen ist es uns aber wichtig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Anja Grau. Mit Betroffenen, Angehörigen und natürlich denjenigen, denen die Krankheit bislang noch nicht so viel sagt. Die Langenhagener MS-Seibsthilfegruppe, die mehr als 30 Mitglieder zählt, trifft sich übrigens immer an jedem letzten Dienstag im Monat ab 15 Uhr im Anna-Schaumann-Stift. Auch Angehörige sind herzlich eingeladen. Dann gibt es zwar auch wertvolle Tipps zum Umgang mit MS, aber die Krankheit soll nicht nur im Mittelpunkt stehen. Ein interessanter Vortrag mit dem Titel „2018 – auf dem Weg zu einer individualisierten MS-Therapie“ läuft am Dienstag, 12. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr in der City Apotheke. Wer Näheres zum Thema Multiple Sklerose wissen möchte, kann sich auch gern unter www.dmsg-niedersachsen.de informieren.