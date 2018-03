Der Zöllner war gesucht

Comedy-Klempner Schüssel-Schorse auf dem Flughafen

Langenhagen. Jetzt suchte das Berufe-Raten von NDR 1 Niedersachsen einen Beruf aus Langenhagen. Von 5 Uhr morgens an gab es stündlich neue Hinweise zum gesuchten Beruf. Um 13:40 Uhr wurde der gesuchte Beruf aufgelöst. Es war der Zöllner. Schüssel-Schorse hat Zollbetriebsinspektor Volker in Langenhagen getroffen und wurde in die Geheimnisse seines Berufes eingeweiht. Von 12: bis 13r war Schüssel-Schorse im Flughafen (Terminal A – Abflugebene). Dort konnten die Hörer ihren Tipp persönlich bei ihm abgeben. Mit dabei war natürlich auch die „Schorsetta“ - ein Oldtimer-VW-Bulli, Baujahr 1966. NDR 1-Comedy- Klempner Schüssel-Schorse ist zwei Wochen auf Tour durch Niedersachsen: Täglich stellt er einen anderen Beruf vor, den die Hörer erraten können. Der erste Tipp zum gesuchten Beruf ist schon der Ort. Außerdem führen typische Geräusche und Besonderheiten die Hörer auf die richtige Spur. Gegen 13:30 Uhr wird das Rätsel aufgelöst. Die Route und viele weitere Infos sind online unter www.ndr.de/ndr1niedersachsen.