Die 6b quizzte am schnellsten

Ideen-Expo mit MINT-Fragen am Gymnasium Langenhagen

Langenhagen (ok). Dynamo und Diamant war genauso als Antwort gefragt wie Photosynthese, Teleskop oder die drei Aggregatzustände fest, flüssig, gasförmig. Die Road-Show der Ideen-Expo legte am Gymnasium Langenhagen einen Stopp ein; die Fünft- und Sechstklässler stellten sich einem kleinen MINT-Quiz. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Alle legten sich mächtig ins Zeug, viele der insgesamt zwölf Klassen beanworteten alle zehn Fragen richtig. Am Ende konnte es aber nur einen Sieger geben, denn das Tempo spielte natürlich auch eine Rolle. Am schnellsten war bei den fünften Klassen die 5b in 1:20 Minute. Das reichte allerdings nicht ganz für den Gesamtsieg, denn noch vier Sekunden fixer war der Gesamtschulsieger, die Klasse 6b