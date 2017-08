Die Alternative zum Maschseefest

Seefest der DLRG geht am 12. August am Silbersee über die Bühne

Langenhagen (ok). Es hat seinen festen Platz im Langenhagener Terminkalender: das Seefest der DLRG, das in diesem Jahr am Sonnabend, 12. August, an der Wasserrettungsstation am Silbersee über die Bühne geht. Beginn ist um 14 Uhr; Kinderfahrten mit dem Rettungsboot stehen auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Außerdem stehen eine Rettungsrallye, ein Bungeetrampolin, eine Hüpfburg und ein Glücksrad an. Wie im vergangenen Jahr wird ein nostalgisches Karussell die Kinder verzaubern. Für jede Menge Abwechslung und auch viel Information ist auf einer Rettungsmeile mit der Johanniter-Unfall-Hilfe, der Polizei und der DLRG gesorgt; eine Wasserretung wird demonstriert. Das Team des Abenteuerlands ist mit von der Partie: Dort können Nägel eingeschlagen werden, darüber hinaus sind Kinderschminken, Ringewerfen, Wasserschießen, Stockbrot backen sowie diverse Spiele angesagt.Essen und Trinken wartet in Hülle und Fülle auf die Besucher. Die Disco am See startet um 19 Uhr mit fetziger Musik und Lightshow. Des Weiteren tritt die Dresdener Band „The Mockingbird Men“ mit ihrer irischen Folkmusik drei Mal für jeweils 45 Minuten auf. Das erste Mal gegen 17 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit steigen die Fackelschwimmer in den Silbersee. Und im Anschluss wird dann ein Höhenfeuerwerk entzündet. „Das ist wirklich eine Alternative zum Maschseefest“, bringt es DLRG-Sprecher Frank Berkemann auf den Punkt. Den Lebensretter hoffen, bis zu dem Zeitpunkt das Richtfest für ihren Anbau feiern zu können. Dort soll das Boot unterkommen. Denn die Ortsgruppe ist an jedem Wochenende im Einsatz, hat in diesem Sommer schon 2.500 Stunden mit etwa 50 Aktiven abgeleistet. Die Bilanz: 13 leichte Verletzungen durch Muscheln und Scherben, eine Wasserrettung und einmal musste der Krankenwagen gerufen werden.