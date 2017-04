Die Aufenthaltsqualität steigern

Workshop zur Sanierung des Platzes am Bahnhof Pferdemarkt am 9. Mai

Langenhagen. Die Sanierung des Bahnhofsplatzes am Haltepunkt Langenhagen-Pferdemarkt ist einer der zentralen Bausteine im Sanierungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – Kernstadt-Nord / Walsroder Straße“. Zwecks Beteiligung interessierter Nachbarinnen und Nachbarn des Bahnhofsplatzes sowie Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebietes richtet die Stadt Langenhagen einen Workshop am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Paula der Hermann-Löns-Schule an.Der Workshop sieht zu Beginn einen Impulsvortrag der Planungsbüros vor, in dem der Bestand mit den Stärken und Schwächen des Quartiersplatzes dargestellt wird. Im Anschluss werden Arbeitsgruppen gebildet, die die Fläche weiter betrachten und anschließend werden die Ergebnisse aller Teilnehmer im Plenum präsentiert.Bereits bei den Stadtspaziergängen mit Bewohnerinnen und Bewohnern Anfang des Jahres wurde auf den sanierungsbedürftigen Bahnhofsplatz hingewiesen. Die Teilnehmer sprachen sie sich für mehr Aufenthaltsqualität, Abbau von Barrieren und Flächen für alle Nutzergruppen aus.Das Sanierungsprogramm bietet die Gelegenheit zur aktiven Mitgestaltung und beteiligt die Bürger mit diesem Workshop. In Arbeitsgruppen werden gemeinsam Überlegungen gesammelt für die mögliche Umgestaltung des Vorplatzes zu einem attraktiven Aufenthaltsraum und einem Ort der Begegnung für Jung und Alt. Alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, sind dazu herzlich eingeladen.