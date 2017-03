Die Besten mit "Bond"

Flying Sparkles qualifizieren sich fürs Landesfinale

Langenhagen (ok). Ein "Sehr gut" und die Qualifikation fürs Landesfinale – besser hätte es für die Flying Sparkles beim Rendezvous der Besten gar nicht laufen können. Die Mädchen beeindrucketen mit ihrer Show "Bond" offensichtlich. Sie hatten viel Spaß und verbreiteten gute Laune. Als dann der Erfolg verkündet wurde, war der Jubel groß. Jetzt wird die Choreographie noch verbessert und am 6. Mai geht es dann zum Landesfinale in Oldenburg. Eines steht aber jetzt schon fest: Die Flying Sparkles sind die Mannschaft der Herzen.