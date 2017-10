Die Böhmies räumten ab

Nächstes Hoffest am 18. August 2018

Godshorn (ok). Die angekündigte Bombenräumung im August war der Grund für den neuen Termin des Hoffestes zum 20-jährigen Bestehen der Spedition Böhm. Knapp 700 Besucher waren jetzt Ende September gekommen; als der Regen beim Auftritt der Böhm Allstars einsetzte waren es allerdings nur noch 150. Terry Hoax haben sich aber nicht aufhalten lassen und ordentlich gerockt – sogar mit Crowd-Surfing des Sängers Oliver Perau. Am meisten haben aber die Böhmies (Böhm-Kids) abgeräumnt. Die Aussteller waren wieder super engagiert, und es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Mit Big Maggas und Dittmar Bachmann und ohne Kampfmittelbeseitigung soll das nächste Hoffest dann am 18. August nächsten Jahres über die Bühne gehen.