Die „Christbaumkugel“ war gesucht

Ostendorps gewinnen prallgefüllten Präsentkorb bei ECHO-Weihnachtsrätsel

Langenhagen (ok). Er ist so groß, dass ihn einer allein kaum tragen kann: Riesig haben sich Regina und Hermann Ostendorp aus Langenhagen über den Geschenkkorb gefreut, den ihnen Verkaufsleiter Carsten Hanisch jetzt in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL überreicht. Nach vielen Jahren haben die beiden treuen ECHO-Leser mal wieder beim traditionellen Weihnachtsrätsel mitgemacht und gleich das Glück auf ihrer Seite gehabt. „Christbaumkugel“ hieß das Lösungswort mit 15 Buchstaben, das gesucht war. „Als ich erst 13 Buchstaben hatte, hat meine Frau ein wenig nachgeholfen“, erzählt Hermann Ostendorf schmunzelnd. Über einige der süßen Leckereien freuen sich bestimmt auch die beiden Enkel der Ostendorps aus Mellendorf. Freuen dürfen sich aber auch noch 20 weitere ECHO-Leser und zwar über eine Flasche Mumm-Sekt, die zu den Öffnungszeiten im Media Store im CCL abgeholt werden kann: Die Gewinner im Einzelnen:Die ECHO-Redaktion sagt herzlichen Glückwunsch!