Die ersten Seepferdchen sind fertig

Schwimmmeister Michael Plutta verleiht 16 Abzeichen in der "Wasserwelt"

Langenhagen (ok). 25 Meter schwimmen, vom Beckenrand springen und einen Ring aus schultertiefem Wasser holen – die 16 Vier- bis Fünfjährigen meisterten diese Aufgabe mit Bravour in einem Kursus, der 15 Mal 45 Minuten lief. Rund sechs Wochen nach der Eröffnung hat Schwimmmeister Michael Plutta die ersten Abzeichen in der "Wasserwelt" verliehen; die Mädchen und Jungen können jetzt stolz das Seepferd-Abzeichen an Badehose oder Badeanzug tragen. Und auch die ersten acht Kinder, die das deutsche Jugendschwimmabzeichen Bronze absolviert haben, sind fertig geworden. Die nächsten Plätze für einen Bronze-Kursus sind im Januar frei, für einen Seepferdchen-Kursus im März. Ein Silber- und Goldkursus ist in Planung. Anmeldungen bitte am Empfang der Wasserwelt oder unter der Telefonnummer (0511) 92 09 21 70. Das gilt auch für zwei zusätzliche Aquafitnesskurse, die sich hervorragend für Berufstätige eignen. Sie laufen ab Dienstag, 28. November, zehn Mal à 45 Minuten. Beginn ist um 18.30 und um 19.15 Uhr. Außerdem läuft ab Freitag, 1. Dezember, ab 11 Uhr ein zweiter Kursus in Sachen Babyschwimmen.