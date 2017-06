Die geniale Barbara

Schulleitungssekretärin 20 Jahre im Dienst der IGS Langenhagen

Langenhagen. Es schien ein ganz normaler Schulvormittag an der IGS Langenhagen zu werden, bis überraschend einige Vertreterinnen der Musical-AG unter der Leitung von Lehrerin Rocio Heimbach vor dem Büro der Schulleitungssekretärin erschienen und das Lied „Barbara ist so was von genial“ intonierten. Der überraschende Anlass für dieses Ständchen war das 20-jährige Dienstjubiläum von Schulleitungssekretärin Barbara Behnisch. Vor 20 Jahren durch den ehemaligen Schulleiter Wolfgang Kuschel eingestellt, wurde sie vom heutigen Schulleiter Timo Heiken geehrt. Heiken hob dabei ihre Zuverlässigkeit und Arbeitsmentalität hervor sowie ihre beiderseitige rheinische Frohnatur, die die gemeinsame Arbeit sehr angenehm mache. Sichtlich überrascht und berührt musste sie das Versprechen abgeben, noch 20 weitere Jahre das Sekretariat der IGS Langenhagen zu hüten.