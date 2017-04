Die Stadt auf dem Rad kennen lernen

ADFC bietet 32-Kilometer-Tour für den 7. Mai an

Langenhagen (ok). 32 Kilometer durch alle Langenhagener Ortsteile – Reinhard Spörer von der Ortsgruppe Langenhagen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) lädt dazu ein, die Flughafenstadt mit dem Fahrrad zu erkunden. An interessanten Punkten wird gestoppt, unterwegs wird auf eigene Kosten gemeinsam eingekehrt und auch am Ende besteht noch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Minderjährige dürfen allerdings nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit von der Partie sein. Die Teilnahme ist kostenlos; Spenden sind willkommen. Voraussetzung ist allerdings ein verkehrssicheres Fahrrad. Treffpunkt ist am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr im Innenhof des Rathauses; das Ende der Tour ist für 16 Uhr geplant. Die Stadtverwaltung weist noch auf den Regionswettbewerb Stadtradeln hin, das vom 28. Mai bis 17. Juni läuft.