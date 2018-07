Die Vorbereitungen laufen

Erstes Stiefelfest in Engelbostel steigt am 24. August

Engelbostel. Das fünfköpfige Orgateam des ersten Stiefelfestes am Freitag, 24. August, in Engelbostel steckt in großen Vorbereitungen. Entstanden ist die Idee, eine tolle Feier für Jedermann zu organisieren, durch zwei von fünf Mitgliedern der Orga-Truppe. In Erinnerung hatten die zwei „alten Hasen“, die vor Jahren übliche Turnierparty, die seit langer Zeit aus den verschiedensten Gründenvom Verein nicht mehr ausgerichtet wird. Was lag näher als nach einer bei Wind und Wetter befindenden Trinklaune heraus, das erste Stiefelfest in Engelbostel zu kreieren. „Jetzt geht es wieder los!“ so Sprecherin Astrid Kokorsky begeistert. Mit dem unter freien Himmel stattfindenden Fest dürfen sich alle die gern feiern, angesprochen fühlen. Jeder ist bei mit zu rechnenden tollen Wetter am Freitag 24. August, ab 19.30 Uhr herzlich willkommen. DJ Bernd Boße aus Hannover, wird bei dem ein oder anderen Glas Wein, anderen Getränken und Essen, den Abend zu einem tollen Vorabend zum darauf folgenden großen Dressur- und Springturnier-Wochenendewerden lassen. Der Eintritt wird bei diesem Fest frei sein.