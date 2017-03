Die Zellerie brennt wieder

Osterfeuer in Kaltenweide am Sonnabend, 15. April

Kaltenweide. Am Ostersonnabend, 15. April, ist es wieder soweit. Das Musik- uns Spielmannskorps Kaltenweide richtet das traditionelle Osterfeuer aus. "Angelockt vom Bratwurstduft und zünfitger Musik erwarten wir wieder viele Besucher vor der Feuerwehr und auf dem Zellerieplatz", so der Veranstalter. "Am Vormittag schichten wir das Osterfeuer auf. Dafür nehmen wir zwischen 10 und 12.30 Uhr trockenen Strauchschnitt an.Im letzten Jahr waren wir gar nicht sicher, ob wir weitermachen können. Die Entwicklungen um Schule und Feuerwehr konnten nicht eingeschätzt werden.Die Situation hat sich nicht wirklich verändert, und es bleibt spannend wie sich der Bereich um den Zellerieplatz weiter entwickelt." Das Musikkorps freut sich zunächst auf Ostern und auf reichlich Gäste, die Dank der Freiwilligen Feuerwehr trocken in der Halle sitzen können. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit Musik und Grillwurst. Das Feuer wird in Abstimmung mit dem Flughafen gegen 19.30 Uhr angezündet.