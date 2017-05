Die Zukunft mit den Älteren

Öffentliche Tagung in Sachen Demografie am Mittwoch, 31. Mai, im Ratssaal

Langenhagen (ok). Die Bevölkerungspyramide verschiebt sich, die Zahl der Senioren steigt. Das hat auch erhebliche Auswirkungen darauf, wie sich eine Kommune in der Zukunft aufstellen sollte. „Demografie in Langenhagen – Älterwerden als Chance!“ lautet der Titel einer öffentlichen Tagung, zu der der Seniorenbeirat für Mittwoch, 31. Mai, zwischen 13.30 und 18 Uhr in den Ratssaal einlädt . Das Gremium regt an, gemeinsam mit Politik und Verwaltung, das Leben im Alter in Langenhagen positiv zu gestalten. Nach einer Präsentation der harten Zahlen und Fakten geht es in zwei weiteren Vorträgen um das Thema selbstständig wohnen? Nach der Kaffeepause und einem Sketch wird dann eine Expertenrunde auf lokaler Ebene über die Auswirkung der Demografie auf Gesundheitsthemen diskutieren. Auf dem Podium ab 16 Uhr: Franz Bober, Verwaltungsdirektor der Paracelsusklinik, Michael Neubauer, Chefarzt Innere Medizin und Ärztlicher Direktor an der Paracelsusklinik, ein Hausarzt und Apotheker Carsten Lambrich. Angebote für Ältere im Quartier werden ab 17.15 Uhr von der Wiesenauer Quartiersmanagerin Claudia Koch und Justyna Scharlé von der Stadt Langenhagen aufgezeigt. Eine halbe Stunde später ist dann der Abschluss der Verantstaltung mit Ausblick und Weiterentwicklung. Die Veranstaltung ist kostenlos; es brauchen auch nur einzelne Tagesordnungspunkte wahrgenommen werden.