Vernissage am 27. August im Kunstraum

Langenhagen. Der Langenhagener Kunstraum stellt mit der Vernissage zur Ausstellung "Ein Sommertagstraum" am Sonntag, 27. August, drei neue Künstlerinnen vor. Die Fotografin Jutta Leber zeigt dabei ihre neuesten Bilder aus der Reihe "On the road". Sie entstanden während langer Autobahnfahrten in den Urlaub, wobei Traum und Realität miteinander verschmelzen. Kerstin Ronschke-Bußfeld lässt sich bei ihrer Malerei und der Gestaltung ihrer Skulpturen von Gedanken und Gefühlen leiten. Ihre themenbezogenen Werke fallen dabei wortwörtlich aus dem Rahmen. Birgit Widderich tobt sich sommerfarben in ihrer Keramik aus. Ihre Unikate sind akribisch und aufwändig im Detail. Wunderschöne Formen und witzige Skulpturen zeichnen ihre Arbeiten aus.Die Eröffnung der Ausstellung findet um 16 Uhr in der Galerie Kunstraum Langenhagen, Schaumanns Hof 4 in Langenhagen statt. Die Ausstellung läuft vom 27. August bis 29. September und kann während der Öffnungszeiten sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach telefonischer Voranmeldung unter (0160) 90 54 60 07 besucht werden. Der Eintritt ist frei.