Drei Sänger mit Charisma

Mimuse im Theatersaal am Sonntag, 18. März

Langenhagen. Die Kleinkunstbühne Mimuse präsentiert am Sonntag, 18. März, um 20 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße die Show "Men in black - Let The Good Times Roll". Die drei charismatischen Sänger und Entertainer haben in bisher über 1000 Shows national und international ihr Publikum begeistert. Ihr Markenzeichen: schwarze Anzüge, Hüte und Sonnenbrillen. Ihr Programm: die großen Klassiker der Soul- und Rock’n’Roll-Legenden. Inspiriert von der unvergleichlichen Art der Blues Brothers, doch mit einer weit darüber hinausgehenden musikalischen Bandbreite. Hier gibt es Gesang und Show der Extraklasse, coole Choreografien und witziges Entertainment. Vorgetragen mit Power und viel Leidenschaft.Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im HAZ/NP-Ticket Shop im CCL, Marktplatz 5.