Drei Spielplätze ergänzt

Geräte für 60.000 Euro aufgebaut

Langenhagen. Neue Geräte werden auf den Spielplätzen Süntelweg, Tempelhofer Straße und Weißer Weg (Godshorn) aufgebaut.Für etwa 20.000 Euro wurde der etwa 355 Quadratmeter große Spielplatz Süntelweg umgebaut. Dort wurden Mitte November zwei über 25 Jahre alte Geräte (eine Art Treffpunkt sowie ein Wipptierchen) abgebaut. Sie wurden durch vier neue Geräte ersetzt: Ein Spielhaus und ein neues Wipptier ist insbesondere für jüngere Kinder geeignet. Ein kleiner Kletterturm sowie eine Stehwippe stellen ein neues Angebot für ältere Kinder ab fünf Jahren dar. Obwohl die neuen Geräte bereits stehen, können sie noch nicht ausprobiert werden. Erst wenn der Beton in ihren Fundamenten ausgehärtet ist, können sie freigegeben werden. Dieses ist voraussichtlich noch vor Weihnachten der Fall.Auf dem gut 2.700 Quadratmeter großen Spielplatz Tempelhofer Straße ist der Kleinkind-Bereich aufgewertet worden. Dafür wurde zunächst die Sandspielfläche vergrößert. Auf ihm sollen sich künftig Maus Claus und das Rennschwein Schorschi J den Kindern als Wipptiere anbieten. Ebenfalls dort errichtet wird ein kleines Spielhaus samt Rutsche. Die etwa 20.000 Euro teure Umgestaltung des Kleinkind-Spielbereiches wird wahrscheinlich vor Weihnachten abgeschlossen sein. So dass die neuen Geräte ab Mitte Januar ausprobiert werden könnten.Auf dem Spielplatz Weißer Weg ist ein neues Sport- und Klettergerät eingebaut worden, geeignet für Kinder ab sechs Jahre. Nach dem Abbinden des Betons, soll das Gerät ab Mitte Januar nutzbar sein. In die Aufwertung des Spielplatzes Weißer Weg investiert die Stadtverwaltung knapp 20.000 Euro.