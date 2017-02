Dschungelkönig kommt

Marc Terenzi ist am Donnerstag, 9. Februar, im CCL

Langenhagen (ok). Kaum in Australien zum Dschungelkönig gekürt, kommt er nach Langenhagen ins CCL. Marc Terenzi gibt am nächsten Donnerstag, 9. Februar, zwischen 18 und 19.30 Uhr eine Autogrammstunde in Langenhagens Einkaufszentrum. Vor der offiziellen Autogrammstunde, die natürlich auch mit einem Auftritt Terenzis verbunden ist, gibt es ab 17.30 Uhr ein Meet and Great mit dem Künstler. Das ECHO verlost in Zusammenarbeit mit dem Centermanagement ein Meet and Great für eine Person und eine Begleitperson. Wer an dem Treffen mit Marc Terenzi teilnehmen möchte, schicke bitte eine E-Mail mit dem Stichwort „Marc Terenzi“ an redaktion@langenhagener-echo.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Februar.