Dunkle Jahreszeit - Hochsaison für Einbrecher

Die Polizeidirektion (PD) Hannover informiert und gibt nützliche Tipps

Region Hannover. Wie sehr das Eindringen Fremder in die eigenenvier Wände das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinflusst,macht folgende Statistik deutlich:Laut einer bundesweiten Studie des kriminologischenForschungsinstituts Niedersachsen im Jahr 2014 wurden 2 500Betroffene eines Wohnungseinbruchs zu den Auswirkungen der Tatbefragt. Etwa ein Viertel der Personen war derart belastet, dass sienicht mehr in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus leben wollten.Aufgrund des Einbruchs sind fast zehn Prozent der Befragtenumgezogen.Betrachtet man die Einbruchzahlen der letzten 20 Jahre in der PDHannover so ist festzustellen, dass diese deutlich gesunken sind. Mit1 976 Einbrüchen im Jahr 2011 sogar auf den niedrigsten Stand seit1997. Nachdem die Anzahl der Taten in den Jahren 2012 und 2013 wiederdeutlich angestiegen war, reagierte die PD Hannover im Jahr 2014umgehend und intensivierte ihre Maßnahmen bis heute.Seit 2014 erfolgt die Sachbearbeitung in diesem Deliktsbereichzentralisiert in drei Ermittlungseinheiten. Für das Umland in denPolizeiinspektionen Burgdorf und Garbsen, im Stadtgebiet Hannover inder Polizeiinspektion Ost am Welfenplatz.Eine besondere Form der Kompetenzbündelung, die zu einem besserenInformationsfluss und damit zum Erkennen von Täterstrukturen undTatzusammenhängen sowie der schnelleren Lokalisation von Brennpunktenund neuen Spezialisierungen von Tätern führt. Bestandteil dieserzentralisierten Ermittlungsführung ist ebenfalls eine behördenweitabgestimmte Nachsorge für die Einbruchopfer durch die örtlichzuständigen Kontaktbeamtinnen und Kontaktbeamten.Als weitere Maßnahme beteiligt sich die Polizeidirektion Hannovermit der im Stadtgebiet für Wohnungseinbrüche zuständigenPolizeiinspektion Ost am Pilotprojekt "PreMAP" (Predictive mobileAnalytics for Police), das vom Landespolizeipräsidium Niedersachseninitiiert wurde und seit Oktober 2016 in der PolizeidirektionBraunschweig getestet wird. Dieses Pilotprojekt wurde nun ausgeweitetund die Pilotphase in der PD Hannover wird noch im November beginnen.Bei "PreMAP" geht es um die mobile (via App und Tablet) und auftechnische Basis gestützte Erkennung von begangenen Einbruchorten,aber auch die systematische Prognose zukünftiger Taten. ImVordergrund steht hier eine schnelle polizeiliche Reaktion auf zuerwartende Wohnungseinbrüche sowie das Erkennen weitererErmittlungsansätze.Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit, die spätestens mit derZeitumstellung am letzten Oktoberwochenende begonnen hat, erwartetdie PD auch in diesem Jahr wieder steigende Einbruchzahlen.Betrachtet man die letzten fünf Jahre, lässt sich feststellen,dass die Anzahl der in der PD Hannover angezeigten Taten in denMonaten März bis September bei durchschnittlich etwa 200 lag, währendzu Beginn der dunklen Jahreszeit ab Oktober sprunghafte Anstiegedeutlich werden. Dieses gilt auch für das laufende Jahr 2017, in demdie Behörde im Oktober über 350 Taten verzeichnete.Polizeipräsident Volker Kluwe möchte vor allem eins deutlichmachen: "Die Anzahl der Einbrüche ist zwar im Langzeitvergleich derletzten 20 Jahre spürbar gesunken, sie befindet sich aber nach wievor auf einem hohen Niveau. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen,gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit, die Bürgerinnen und Bürgerfür dieses Thema besonders zu sensibilisieren."Hierbei kann, neben der besseren technischen Sicherung der eigenenvier Wände, auch das eigene Verhalten eine große Rolle spielen.Besonders wirksam ist das Prinzip der Nachbarschaftshilfe. Ein"wachsamer Nachbar", der verdächtige Situationen beobachtet und derPolizei mitteilt, der sich bei Urlaubsabwesenheit um die Wohnung undden Briefkasten kümmert oder gar verdächtige Personen gezieltanspricht, kann einen Einbrecher von seiner Tat abhalten.Im Rahmen der sogenannten Verhaltensprävention geben die Expertender Polizei jedem Bürger stets "Zehn goldene Verhaltensregeln" mitauf den Weg.- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. PrüfenSie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.- Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus und auf demGrundstück; sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.- Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassenimmer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht "bloß ins Schlossfallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immerverschlossen sein.- Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemalsaußerhalb der Wohnung; Einbrecher kennen jedes Versteck.- Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzerAbwesenheit; gekippte Fenster und Balkontüren sind vonEinbrechern ganz besonders leicht zu öffnen.- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längererAbwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Ihr Nachbarkann z.B. den Briefkasten leeren und Zeitschaltuhren können IhrLicht in unregelmäßigen Zeiten steuern.- Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Telefonnummern und vielleichtauch genaue Anschriften aus, damit Sie für den Notfallerreichbar sind.- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung; beiunbekannten Personen sollten Sie gegebenenfalls Nachbarnhinzuziehen.- Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen undfragen Sie nach, was diese Personen wollen.- Informieren Sie die Polizei, wenn Fensterscheiben klirren und imTreppenhaus Türholz splittert; versuchen Sie niemals Einbrecherfestzuhalten!Hierzu wird auch auf der Internetseite www.polizei-beratung.dehingewiesen.Neben der Verhaltensprävention ist auch das Netzwerk "Zuhausesicher" mit der Schutzgemeinschaft Hannover ein wichtiger Bestandteilder umfassenden Präventionsmaßnahmen geworden. Dieses gemeinnützigeNetzwerk, dem die PD Hannover im Jahr 2010 beigetreten ist, ist einfirmen-, produkt- und behördenneutraler Zusammenschluss öffentlicherInstitutionen und privatwirtschaftlicher Unternehmen mit einemgemeinsamen Ziel: Die Ausrüstung von Häusern und Wohnungen miteffektiven Sicherungen für wirksamen Einbruch- und Brandschutz.Vorgeschaltet ist dabei immer die kostenlose Beratung durch dieExperten der Technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover.Mittlerweile sind 35 Handwerksbetriebe Teil der SchutzgemeinschaftHannover. Als besondere Auszeichnung wird bei dieser Initiative nachAbschluss der polizeilichen Beratung und der entsprechendenhandwerklichen Umsetzung eine Präventionsplakette überreicht.Insgesamt sind seit Beginn bislang 1 107 Plaketten ausgegeben worden.Die Kolleginnen und Kollegen der Technischen Prävention in der PDHannover stehen Ihnen telefonisch, auch für die Vereinbarungkostenloser Beratungstermine, unter (0511) 109-1114 zur Verfügung.Zum Abschluss betont Polizeipräsident Volker Kluwe ausdrücklich:"Der durch Einbrüche entstandene Schaden ist nicht nur materiellerNatur, sondern kann für die Bewohnerinnen und Bewohner auch eintraumatisches Erlebnis mit psychischen Folgen darstellen. Nichtzuletzt deswegen stellt die Bekämpfung dieses Deliktes -unabhängigvon der Jahreszeit- einen besonderen Schwerpunkt unsererpolizeilichen Arbeit dar. Neben den vielfältigen repressiven undpräventiven Maßnahmen der Polizei kann aber auch jeder Einzelne dazubeitragen, Taten zu verhindern oder aufzuklären." /schie, korWeitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten sie aufder Internetseite der PD Hannover unter:sche-praevention-110616.htmlsowie in der Woche vom 13. bis 17. November auch über dieFacebookseite der PD Hannover unter: