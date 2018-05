Eckhard Nöldeke neu im Ortsrat

Lothar Pätz ist jetzt städtischer Mitarbeiter

Godshorn (gg). Einen Wechsel gibt es im Ortsrat: Für die CDU hatte Lothar Pätz einen Sitz inne, den er aber abgeben musste, weil er einen Arbeitsvertrag in der Stadtverwaltung bekommen hat. Nachgerückt ist Eckhard Nöldeke, der sich nun um die Godshorner Belange kümmern will. Augenmerk hat er auf den öffentlichen Nahverkehr, da gebe es immer etwas zu verbessern. Der 55-Jährige kennt Langenhagen schon aus der Schulzeit gut, wohnt seit 25 Jahren in Godshorn. Er ist Hausarzt mit Praxis an der Hindenburgstraße.