Ehemalige der IGS treffen sich

Herbstfest am Freitag, 24. November

Langenhagen. Zwei schöne Traditionen vereinen sich: In diesem Jahr werden erstmalig das IGS-Ehemaligentreffen, auch zum 25-jährigen Abitur, und das traditionelle IGS-Herbstfest am selben Tag stattfinden.Alle ehemaligen Schüler und Kollegen der IGS sind herzlich eingeladen, am Freitag, 24. November, in Erinnerungen zu schwelgen. Wer im Jahr 1992, also vor 25 Jahren, sein Abitur absolviert hat, kann in seinen Abiturarbeiten blättern und diese mit nach Hause nehmen. Das Ehemaligentreffen beginnt um 17.30 Uhr mit einer Führung durch das Schulgebäude, daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein in der Cafeteria (Forum der IGS) an.Ab 19 Uhr wird auf dem durch den Förder- und Ehemaligenverein organisierten Herbstfest gemeinsam gefeiert. Alle Freunde und Unterstützer der IGS können hier bei Getränken zum kleinen Preis miteinander plaudern, Musik genießen und das Wochenende einläuten.Oberstufenleiterin Regine Klinke bittet um Anmeldung zum Ehemaligentreffen auf der IGS-Internetseite oder vormittags telefonisch unter (0511) 73 07 96 56. Eine Anmeldung zum Herbstfest ist nicht erforderlich.