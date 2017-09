Eigene Projekte gepant

NAJU selbstständig aufgestellt

Langenhagen. Im Sommer 2012 wurden beim NABU-Ortsverein die ersten Termine für Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten, bei denen unter der Leitung von Erwachsenen eigene Projekte auf der Naturinsel umgesetzt wurden. Nach fünf Jahren wird diese Gruppe nun selbstständig und plant in Zukunft ihre Termine in Eigenregie. Dafür wird beim nächsten Treffen am Sonnabend, 30. September, von 10 bis 14 Uhr auf der Naturinsel ein eigener Vorstand gewählt. Die NAJU wird sich jetzt bereits für Kinder ab zehn Jahren öffnen. Mitglieder der Rudi-Rotbein-Gruppe im passenden Alter und der NAJU sind herzlich zu dem Termin eingeladen.Beim Treffen ist außerdem geplant, die Naturinsel winterfest zu machen und Sitzgelegenheiten zu bauen. Daher wird darum gebeten, an passende Kleidung und feste Schuhe zu denken. Um die kostenlose Verpflegung für diesen Tag planen zu können, ist eine Anmeldung bis zum 27. September per E-Mail kontakt@naju-langenhagen.de notwendig. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wietzepark auf Langenhagener Seite.