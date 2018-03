Ein breites Spektrum

IGS Langenhagen ist weit mehr als eine Schule

Langenhagen (ok). Schule ist heutzutage weit mehr als Unterricht – das hat wieder einmal der Tag der offenen Tür an der IGS Langenhagen gezeigt. Und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten sich davon überzeugen, welch breites Spektrum es an der IGS Langenhagen gibt. Orchesterklassen und Theater-AGa stellten sich vor; Unterrichtsdemonstrationen gab es in den Naturwissenschaften. Die Roboter-AG war am Start; bei den Fremdsprachen konnten die Kinder schnuppern. Der Integrationsbeirat und Unicef waren mit einem Infostand vertreten. Inkliusion war ebenso ein Thema wie der Weg zum Abitur. In der Sporthalle war Spiel und Spaß angesagt. Mit den vielen kleinen Darbietiungen verging der Nachmittag wie im Fliuge.