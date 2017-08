Ein Event für ganz Langenhagen

Achter Eichenparklauf am 9. September

Langenhagen. Ganz Langenhagen kann mitlaufen, denn es ist für jeden etwas dabei beim achten Eichenparklauf der Leichtathletikabteilung des Sport-Club-Langenhagen am Sonnabend, 9. September. Läuferinnen und Läufer von Jung bis Alt können hier ihr läuferisches Talent ausprobieren. Um 14.30 Uhr beginnt der Volkslauf wie in jedem Jahr mit dem Ein-Kilometer-Schülerlauf der Jahrgänge 2006 und jünger, der ausschließlich im Walter-Bettges-Stadion stattfindet. Danach, um 14.50 Uhr, fällt der Startschuss für die Laufstrecke über 2,8 Kilometer. Die abgesteckte Runde durch den Eichenpark muss dabei nur einmal durchlaufen werden. Eine optimale Streckenlänge für Jugendliche oder Laufeinsteiger. Gut Trainierte (ab Jahrgang 2003) können sich dann um 15:20 Uhr auf die Zehn-Kilometer-Strecke begeben und so vier Runden lang den schönen Eichenpark genießen. Zeitgleich starten die Walker (alle Jahrgänge) ihre zwei Runden (5,2 Kilometer) durch den Park. Sind diese wieder im Ziel, dürfen die Läufer (ab Jahrgang 2007) auf die 5,2-Kilometer-Strecke. Start um 16.30 Uhr.In diesen 5,2-Kilometer-Kurzlauf ist auch eine Firmenwertung integriert. Firmen oder Vereine stellen je vier Starter (mindestens je ein Geschlecht), die gemeinsam starten und deren Laufzeiten am Ende addiert werden (so auch beim Familien- und Mannschaftslauf über 2,8 Kilometer). Hier gilt es, den Wanderpokal zu gewinnen.Medaillen gibt es für alle Kinder. Auf der Laufstrecke werden wieder alle Läufer mit Wasser versorgt und im Ziel sogar mit Kuchen, solange der Vorrat reicht. Außerdem bietet unsere SCL-Clubgaststätte Speisen und Getränke zum Verkauf.Ein Start kostet für Erwachsene sechs Euro, für Jugendliche und Kinder drei Euro. Außerdem wird ein Pfandgeld von fünf Euro für einen Transponder zur elektronischen Zeitmessung erhoben. Kurzentschlossene können sich am Wettkampftag bis spätestens eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start gegen zusätzlich drei Euro nachmelden.Nähere Informationen und Anmeldung unter www.scl-aktuell.de oder www.scl-leichtathletik.de oder marenzoeller@t-online.de.