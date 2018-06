Ein Ex-Fußballprofi spricht Klartext

Fußball-WM-Talk am Sonnabend, 16. Juni – Thorsten Legat kommt ins CCL

Langenhagen (ok). Er war ein gestandener Fußball-Bundesligaspieler mit mehr als 200 Spielen im Oberhaus. Doch einfach und angepasst war der 49-jährige Thorsten Legat nicht, hat mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten und bewusst in Kauf genommen, auch mal anzuecken. Thorsten Legat, ein Junge des Ruhrpotts, spricht Klartext und kommt authentisch rüber Wer sich davon selbst überzeugen möchte, sollte sich Sonnabend, 16. Juni, rot im Kalender anstreichen. Dann kommt der gebürtige Bochumer ins City Center, wird ab 12 Uhr auf der Bühne am Brunnen im WM-Talk Moderator Oliver Krebs Rede und Antwort stehen und mit ihm auch über die Chancen der deutschen Elf beim Turnier in Russland sprechen. Einen Tag später steht ja das erste Gruppenspiel von Jogis Jungs gegen Mexiko auf dem Programm. Das Match und die beiden darauf folgenden Begegnungen gegen Schweden und Südkorea spielen dann ebenfalls eine große Rolle. Welche Rolle kann die deutsche Nationalmannschaft spielen? Aber auch die lange Profikarriere Legats , seine Ausflüge in diverse TV-Formate wie Dschungelcamp und Sommerhaus und seine Zukunftspläne – Legat hat auch schon als Trainer gearbeitet – werden sicher zur Sprache kommen. Zum Schluss dürfen dann natürlich auch nicht die obligatorischen Schüsse auf die Torwand fehlen.Um 13.30 Uhr findet dann vor dem Kiosk im Betandsteil des CCL eine Autogrammstunde mit Thorsten Legat statt, bevor sich ab 15 Uhr unter anderem zwei Gewinner des Langenhagener ECHO mit dem früheren Bundesligaprofi beim „Meet & Great“ in der Geschäftsstelle, dem Madsack-Media-Store, austauschen dürfen. Wer Thorsten Legat gern mit Fragen löchern möchte, melde sich doch bitte bis zum 11. Juni unter redaktion@langenhagener-echo.de. Das Stichwort: Thorsten Legat.