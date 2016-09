Ein Feuerwerk an guter Laune

Wahnsinnsstimmung beim CDU-Oktoberfest in Krähenwinkel

Krähenwinkel. Jetzt fand in Krähenwinkel das Oktoberfest des hiesigen CDU-Ortsverbandes statt. Bereits am Tag zuvor hatten die Mitglieder des Ortsverbandsvorstandes das Dorfgemeinschaftshaus mit viel Kreativität in eine bayrische Festhalle verwandelt. Der Ortsverbandsvorsitzende Steffen Hunger begrüßte außer vielen Gästen aus der Partnergemeinde Stadl-Paura den für den Wahlkreis Langenhagen zuständigen Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt mit Frau, den Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann mit Frau und die Regionsabgeordnete Claudia Hopfe mit ihrem Mann. Später traf auch noch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Reinhard Grabowsky ein. Nachdem sich die Gäste mit deftigen bayrischen Speisen vom Team Waldfried aus der Küche des Dorfgemeinschaftshauses gestärkt hatten, übernahmen die Guggis das Kommando. Unter dem Motto "Auf geht's, die Guggis, heit ghearts uns!" brannte die Partyband aus Stadl-Paura mit Frontmann Michael Grill, Gitarrist Stefan Fleischhanderl und Jürgen Spicker am Keyboard ein wahres Feuerwehr an guter Laune ab. Da blieb den Gästen auf der durchgehend gut gefüllten Tanzfläche kaum Luft zum Verschnaufen. Zwischendurch gab es dann noch die Gewinnverteilung der reichhaltigen Tombola, deren Hauptpreis, eine Reise in die Partnergemeinde Stadl-Paura an die glückliche Gewinnerin Yvonne Waldfried ging. Den ganzen Abend über erwies sich die Feiergesellschaft auch als absolut textsicher, bisweilen reichten schon ein bis zwei Akkorde, und der ganze Saal war lautstark am Mitsingen. So wurde mit mit mehr als 100 Gästen bei bester Stimmung bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Für die Guggis war es übrigens der erste Aufritt in Deutschland und es wird sicher nicht der letzte gewesen sein.