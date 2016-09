MS-Selbsthilfegruppe mit dem Oldtimer-Bus unterwegs

Langenhagen (ok). Mit einem Kässbohrer Setra Bus aus dem Jahre 1968 in die Landeshauptstadt: Es war ein ganz besonderes Erlebnis, das die Mitglieder der MS-Selbsthilfegruppe anlässlich ihres 33-jährigen Bestehens hatten. Nach einer unterhaltsamen und interessanten Stadtrundfahrt in Hannover ging es standesgemäß mit Musik aus den 50er und 60er Jahren zurück nach Langenhagen.