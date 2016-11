Adventsikalender in beiden Oliven Apotheken

Kaltenweide/Krähenwinkel (ok). Es ist ein Dankeschön an die Kunden: Die Mitarbeiter der beiden Oliven Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel verschenken in diesem Jahr Adventskalender mit besonderen Geschenken. Sie werden ab sofort in beiden Geschäften verteilt.