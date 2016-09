Ein Jahr gemeinsam im CCL

Geburtstag in Geschäftsstelle von HAZ/NP und ECHO

Langenhagen (ok). Ein Jahr gemeinsame Geschäftsstelle von HAZ/NP und ECHO im City Center. Das muss gefeiert werden. Jeder Besucher bekommt einen Topf Heidekraut "Erika" geschenkt und zu gewinnen gibt es auch etwas. Eine exklusive Einladung für zwei Personen zum Oktoberfest am 2. Oktober auf der Pferderennbahn an der Neuen Bult. Die Verlosung läuft noch bis Donnerstag, 29. September. Teilnahmekarten gibt es in der Geschäftsstelle im CCL. Die Besucherinnen und Besucher lobten am Geburtstag vor allen Dingen die zentrale Lage der neuen Geschäftsstelle. Und auch ECHO-Verlagsleiter Thorsten Schirmer ist froh über den neuen Standort: „Wir freuen uns, dass der Schritt, mit unserer gemeinsamen Geschäftsstelle von HAZ, NP und ECHO in das City Center Langenhagen umzuziehen, so gut angenommen wurde. Wir sind mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten an sechs Wochentagen sowie einem erweiterten Angebot rund um unsere gedruckten und digitalen Produkte präsent. Zudem findet man hier Ansprechpartner der Redaktionen, des Mediaverkaufs und der Verlagsleitung unter einem Dach. Für dieses Konzept haben wir in den vergangenen zwölf Monaten viel Zuspruch erhalten.“