Jugend-Gitarrenorchester spielt am 22. April in der Elisabethkirche

Langenhagen. Ein Konzert der besonderen Art erwartet die Zuhörer am Sonnabend, 22. April, in der evangelischen-lutherischen Elisabethkirche in Langenhagen: Das Jugend-Gitarrenorchester Baden-Württemberg, bestehend aus Preisträgern des Wettbewerbs Jugend musiziert im Alter von 14 bis 27 Jahren, gibt sein diesjähriges Programm zum Besten. Das 27-köpfige Auswahlorchester, das vom Landesmusikrat Baden-Württemberg und vom Goethe-Institut gefördert wird, besteht seit 24 Jahren und hat seitdem mehrere Orchesterwettbewerbe gewonnen. Neben Konzerten in ganz Deutschland stehen auch Rundfunk- und CD-Aufnahmen sowie Auslandstourneen auf dem Veranstaltungsplan. Im August und September dieses Jahres führt das Orchester eine Konzertreise nach Kuba in die Karibik.Neben dem Konzert in der Elisabethkirche sind zudem Proben im Jugendhof Gailhof angesetzt. Auf dem stilistisch breit gefächerten Programm stehen sowohl für Gitarrenorchester bearbeitete Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Arturo Márquez, Béla Bartók und Ernesto Lecuona als auch für Gitarrenorchester komponierte Werke von Leo Brouwer, Nejc Kuhar und Thomas Nathan Krüger. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 22. April, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.Das „JGO“ ist ein Ensemble des Landesmusikrates Baden-Württembergs und als Projektensemble organisiert. Es findet sich vier bis fünf Mal pro Jahr zu Projekten (Probenphasen, Festivals, Wettbewerbe, Aufnahmen, Konzerte und Konzertreisen) zusammen und hat einen dynamischen Mitgliederpool mit 30 jungen Gitarristinnen und Gitarristen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Es gibt ein jährlich wechselndes Programm,das in einer Probenphase im Januar erarbeitet und während des Jahres verfeinert wird.